【國會暴亂】18歲少年篤灰 向FBI告發父親參與暴亂

美國本月初發生國會暴亂,有支持前美國總統特朗普的示威者闖入國會暴亂,特朗普被指責煽動國會暴亂。美媒報道,一名18歲少年得悉父親當日有前往國會後「大義滅親」,向美國聯邦調查局告發父親有參與國會暴亂。

美媒報道,18歲的傑克遜(Jackson Reffitt)指48歲的父親蓋伊(Guy Reffitt)當日開車前往華盛頓,參與支持特朗普(Donald Trump)的集會。傑克遜當日於電視直播中發現,父親正在國會暴亂現場。

▲ 戴黑色頭盔者為蓋伊(Guy Reffitt)

傑克遜稱蓋伊是極右民兵組織成員,形容對方於過去多年的觀點激進(radicalized)。傑克遜其後致電FBI,向當局告發蓋伊有份參與國會暴亂。

FBI其後上門搜查,搜出蓋伊家中的兩把槍。蓋伊承認自己當日前往國會及攜帶手槍,但有按華盛頓特區的法律拆槍。蓋伊目前因涉及國會暴亂案件遭到檢控。

傑克遜憶述蓋伊曾經表示:

如果你把我交出,你就是叛徒。而且你知道叛徒會發生什麼 ..叛徒會被槍殺。

(If you turn me in, you’re a traitor and you know what happens to traitors...traitors get shot.)