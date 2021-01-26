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【國會暴亂】18歲少年篤灰 向FBI告發父親參與暴亂

環球社會熱點 15:17 2021/01/26

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一名18歲少年得悉父親當日有前往國會後「大義滅親」，向美國聯邦調查局告發父親有參與國會暴亂。

美國本月初發生國會暴亂，有支持前美國總統特朗普的示威者闖入國會暴亂，特朗普被指責煽動國會暴亂。美媒報道，一名18歲少年得悉父親當日有前往國會後「大義滅親」，向美國聯邦調查局告發父親有參與國會暴亂。

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美媒報道，18歲的傑克遜（Jackson Reffitt）指48歲的父親蓋伊（Guy Reffitt）當日開車前往華盛頓，參與支持特朗普（Donald Trump）的集會。傑克遜當日於電視直播中發現，父親正在國會暴亂現場。

戴黑色頭盔者為蓋伊（Guy Reffitt）

傑克遜稱蓋伊是極右民兵組織成員，形容對方於過去多年的觀點激進（radicalized）。傑克遜其後致電FBI，向當局告發蓋伊有份參與國會暴亂。

FBI其後上門搜查，搜出蓋伊家中的兩把槍。蓋伊承認自己當日前往國會及攜帶手槍，但有按華盛頓特區的法律拆槍。蓋伊目前因涉及國會暴亂案件遭到檢控。

【國會暴亂】涉偷佩洛西電腦轉售俄羅斯 FBI拘捕一女子 【下一頁】

傑克遜憶述蓋伊曾經表示：

如果你把我交出，你就是叛徒。而且你知道叛徒會發生什麼 ..叛徒會被槍殺。

（If you turn me in, you’re a traitor and you know what happens to traitors...traitors get shot.）

傑克遜認為父親是在威脅自己，但從未想過父親會採取行動。至於蓋伊的妻子則表示蓋伊容易情緒高漲，但有時說出來的話並非自己實際的想法。而蓋伊的女兒就表示，她不認為父親會對家庭構成威脅。

傑克遜無後悔告發父親，但仍希望向父親說聲對不起。當被問及自己遇到同樣情況會否再次告發父親時，傑克遜就斬釘截鐵地表示：「是的，我會再做一次。」（Yes, I would do it again.）

責任編輯：鄭錦玲

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