【大行點睇】大行看好啤酒需求及加價空間 升華潤啤酒目標價最高90元

華潤啤酒（00291）早前宣布盈喜，預計去年度公司淨利潤增長超過50%，總銷量估計下降3%，但國際品牌的銷量則增長39%。華潤啤酒獲大行看好兼升目標價，匯豐研究將其目標價由50元，上調34%至67元；瑞銀亦看好啤酒需求及加價空間，升華潤啤酒目標價至90元。該股今早持續高走，最新報72.05元，漲2.7%。

各大行予華潤啤酒目標價及評級：

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匯豐研究發表報告指，華潤啤酒繼續升級其自有資產品牌，估計其啤酒產品的平均售價去年提高1%，該行將去年核心稅前息前利潤（EBIT）預測提高4%，其中下半年預測提高19%，另外首9個月的高端品牌銷售額增長7%，高於上半年的2.9%增長，認為這要歸功於消費的恢復。

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該行又表示，華潤啤酒自去年11月上旬以來，股價已飆升約41%，新戰略實施後，估計高端國際品牌的收入貢獻將從2019年的3%，上升至2022年的6%。由於擔心高稅率，該行將去年純利預測削減3.5%，另外在較高的毛利率假設下，該行將今年及2022年的純利預測分別提高了3.5%和7%。



里昂亦發表報告指，對近期行業前景越來越謹慎，該行 將 華潤啤酒 2020至2022年的銷售預測下調3至4%， 目標價則由53.7元上調至69.8港元，維持「跑輸大市」評級。

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記者：溫藹紅