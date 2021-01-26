【新股IPO】心通醫療2160今日起招股你抽唔抽？ 認購前的五大不可不知

由微創醫療（00853）分拆上市的微創心通醫療科技（新上市編號：02160）今日加入招股戰團，到底在眾多新股中如何選擇？可先看看本文再決定！

一. 招股詳情

微創心通計劃發售2.06億股股份，其中10%在港公開發售，招股價介乎11.1至12.2元，每手1,000股，一手入場費為12,322.94元。由即日（26日）至周五（29日）招股，2月4日掛牌；摩根大通、花旗及中金為聯席保薦人。

二. 業務

微創心通醫療科技主要從事研發、製造及銷售治療瓣膜性心臟病的器械業務。公司旗下的產品組合有3種產品已上市，分別為VitaFlowTM、AlwideTM 瓣膜球囊擴張導管及AlpassTM 導管。

三. 基石投資者

引入16名基石投資者，包括源峰基金、Hillhouse Funds、GIC、雪湖資本及華夏基金等，合共認購1.25億美元股份。

四. 集資用途

以招股價中位數11.65元計，微創心通預計集資淨額為22.48億元。其中30%將用於核心產品VitaFlow II；27%將用於現有產品管線的其他產品；3.4%將用於首款商業化TAVI產品VitaFlow；15%將用於通過併購、授權引進安排或股權投資與包括醫療器械企業及研究機構在內的全球賦能者合作擴展集團產品組合提供資金；14.6%將用於擴大產能並提高生產VitaFlow及VitaFlow II的能力；10%將作營運資金及一般公司用途。

五. 未有盈利

截至去年首7個月，集團虧損按年擴大至1.92億元（人民幣，下同），去年同期虧損為8350萬元；收入錄4844萬元，收入全部源自VitaFlowTM。集團於去年4月通過1.4億美元（約10.9億港元）D輪融資。

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記者：張以正