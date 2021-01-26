【WhatsApp大遷徒】Signal更新5.3版本　有得轉Wallpaper！（附教學）

▲ Signal最近終於推出更新，加入用戶期待已久的自訂對話Wallpaper的功能！

Whatsapp早前宣布將要求Whatsapp用戶將個人資料與Facebook分享，結果觸發全球轉會潮，紛紛移民至通訊軟件Signal及Telegram。不過Signal作為受港人熱捧的轉會陣地，在功能上仍有不少待改善的地方，例如是自訂對話背景圖。而Signal最近終於推出更新，加入用戶期待已久的自訂對話Wallpaper的功能！

Signal用戶只要更新到 5.3 版本，即可按以下步驟設定：

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不過Signal的自訂對話Wallpaper功能目前僅提供予iOS用戶，用戶亦須更新至最新iOS系統及Signal版本。

其他Signal使用教學懶人包可見以下連結：

【通訊程式大遷徙】WhatsApp轉場升溫 Signal開group、加Sticker有何注意？（附教學）

【Signal爆紅】Signal轉場必學 DIY自製貼圖分享至好友（附教學）

【Signal安全嗎】Signal及Telegram收集用戶數據較少 Wechat達21項（附比較表）

此外，另一熱門社交平台移民陣地MeWe App亦有推出繁體中文版本，有意轉換的MeWe用戶可見以下教學：

【Facebook社交移民】Mewe App繁體中文版登場！簡單幾步即可轉換

責任編輯：張寶燕