【大行報告│汽車股】富瑞：車企與科技巨頭合作將引領汽車消費升級　愈遲進入電動車賽道或較失色（附名單）

▲ 富瑞指，汽車行業風險為高端電動車及汽車技術導向的競爭加劇。

富瑞發表對內地汽車行業發展報告，認為2020年第四季汽車股業績反彈，今年第一季銷量亦可繼續增長，車企與科技巨頭合作和推出的科技模型，將會引領汽車消費升級，當中擁有兩地潛在上市可能的車企，估值或會較高，但汽車行業風險為高端電動車及汽車技術導向的競爭加劇，較遲加入電動車及技術研發能力較弱的車企，有可能表現失色。

富瑞認為，比亞迪 （01211） 、長城汽車 （02333） 是去年第四季的潛在贏家，將受惠於汽車銷量強勁復甦及盈利增長。

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富瑞指出，全球整車廠在中國的合資公司在去年表現有差異，當中日本及美國汽車品牌表現相對較好，而特斯拉Tesla（美：TSLA）國產化推動中國電動車汽車銷售達13.75萬輛，佔全球汽車銷量的27.5%。而福特在華合資企業，因推出新車型及「林肯」系列本土化，銷售量按年增37.7%，對長城汽車利潤有正面作用。

科技巨頭入局汽車行業勢不可擋，富瑞稱，科技企業與整車廠在下一代新車中有更多合作，例如長安汽車（深：000625）結盟華為，吉利 （00175） 與百度、上汽（滬：600104）與阿里巴巴 （09988） 等，接下來還有更多汽車即將宣布更多合作，包括比亞迪、東風集團 （00489） 、長城汽車等。意味今年會有更多新車型宣布推出。

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此外，吉利、東風集團、廣汽集團 （02238） 、比亞迪半導體等即將啟動兩地上市、或分拆子公司上市業務獨立上市，這或成為這些車企股價上漲的催化劑。

富瑞對汽車製造業保持建設性看法，但注意到市場對融合科技技術的整車廠的估值存在分歧，而全球車企在中國加速推出更多電動車、混合電動車，形成高端電動車競爭激烈的局面。

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編輯：陳華