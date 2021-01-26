【美股焦點】綠色新政第一步 拜登宣布政府車隊全換電動車 美國電動車股大利好?

美國總統拜登周一 (25 日)簽署「購買美國貨」的行政命令後，他表示聯邦將會以美國工人製造的電動車來代替目前這些車輛。目前只有Tesla（TSLA）、通用（GM）、Nissan於美國生產電動車，而據美國總務署的數據，2019年美國政府有64.5萬輛汽車，當中只有3215輛為電動車，如要將這64.5萬輛更換為電動車，涉資或可高達200億美元。Tesla及通用汽車於周二（26日）盤前分別跌1.96％及0.64%。

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美國前總統特朗普（Donald Trump）提出「美國優先」政策，新任總統拜登（Joe Biden）似乎沒有改轅易轍的意圖，他批評美國政府現時採購規定，要求汽車零件至少有 5 成來自美國的門檻不夠高，認為要再將比率提高。

拜登又指，更換政府車隊有望為美國汽車工業及相關供應鍊創造 100 萬個新工作，涉及原材料、零件及電動車充電站建設。除此以外，拜登亦支持為消費者提供買電動車補貼，鼓勵國民更換電動車，並鼓勵製造業設廠組裝電動車和零件，指未來要興建 55 萬座電動車充電站，並投入更多資源於再生能源研究。

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