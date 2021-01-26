【再工業化】港資廠商挑戰大　工總建議4個轉型策略

疫情令全球營商環境嚴峻，工業界也不例外。香港工業總會《香港製造：香港工業啟新章》中期研究報告顯示，港資廠商在面對中港政策轉變及環球經營環境變化時面對不少挑戰，建議港資廠商可採取四個主要轉型策略。

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面對全球供應鏈的變化，工總建議港資廠商採取4大策略。1）「中國+1」：海外設廠以分散風險。2）「市場再定位」：中小企爭取開拓生產鏈上下游服務。3）「升級轉型」：廠商創新升級。4）「香港本地製造」：在港開展高增值生產線。

報告又指出，港資廠商在內地製造了約5000億港元產值。香港工業總會主席葉中賢表示，香港工業對經濟、就業的重要性可說是頗被低估。長遠而言，香港應參考內地、新加坡及台灣等經濟體，修訂統計方法，包括在服務業中再細分「生產性服務業」行業作統計，因應經濟活動適時更新行業行類，以至收集離岸工業活動的數據等，方能全面地反映香港工業的價值和影力，作為制訂「再工業化」藍圖及長遠積效指標的基礎。

工總建議，政府應制定再工業化藍圖，並由跨部門合作，製定長遠政策支持；又建議應加強大眾對工業認識，提高工業技術人才及職業專才的形象及地位。

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記者：蘇穎琪