  • 23°C
香港時間 : 2021126日 (二) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【再工業化】港資廠商挑戰大　工總建議4個轉型策略

商業 14:20 2021/01/26

分享：

疫情令全球營商環境嚴峻，工業界也不例外。香港工業總會《香港製造：香港工業啟新章》中期研究報告顯示，港資廠商在面對中港政策轉變及環球經營環境變化時面對不少挑戰，建議港資廠商可採取四個主要轉型策略。

【經濟寒冬】疫苗難即時刺激經濟　渣打分析師：最快下半年才現改善

面對全球供應鏈的變化，工總建議港資廠商採取4大策略。1）「中國+1」：海外設廠以分散風險。2）「市場再定位」：中小企爭取開拓生產鏈上下游服務。3）「升級轉型」：廠商創新升級。4）「香港本地製造」：在港開展高增值生產線。

報告又指出，港資廠商在內地製造了約5000億港元產值。香港工業總會主席葉中賢表示，香港工業對經濟、就業的重要性可說是頗被低估。長遠而言，香港應參考內地、新加坡及台灣等經濟體，修訂統計方法，包括在服務業中再細分「生產性服務業」行業作統計，因應經濟活動適時更新行業行類，以至收集離岸工業活動的數據等，方能全面地反映香港工業的價值和影力，作為制訂「再工業化」藍圖及長遠積效指標的基礎。

工總建議，政府應制定再工業化藍圖，並由跨部門合作，製定長遠政策支持；又建議應加強大眾對工業認識，提高工業技術人才及職業專才的形象及地位。

【疫情第四波】首季中小企營商指數下跌至32.4　6成企業料本季營業額減少

【疫市開店】食肆頻結業頂讓　變新力軍創業好時機？

記者：蘇穎琪

行業 經濟 疫情 就業 台灣 中國 收集 香港

上一篇文章

【餐飲寒冬】戶戶送調查：逾6成受訪餐廳料農曆新年堂食收入跌　靠外賣業務維生

下一篇文章

Klook去年上架活動急增150%　獲2億美元E輪融資擴大軟件服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【佐敦封區】餐飲業界料封區食肆受影響　籲放寬晚市堂食及推補助
【佐敦封區】餐飲業界料封區食肆受影響　籲放寬晚市堂食及推補助
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【麥當勞】船期混亂致薯餅供應緊張　麥當勞：預計此情況會持續一段時間
【麥當勞】船期混亂致薯餅供應緊張　麥當勞：預計此情況會持續一段時間
【缺櫃潮】全球物流現亂局　貨櫃短缺船期亂　IKEA新加坡亦陷供貨危機
【缺櫃潮】全球物流現亂局　貨櫃短缺船期亂　IKEA新加坡亦陷供貨危機
【麥當勞】薯餅、花生碎齊齊缺貨　凍肉會否成為下一個？業界：香港食品供應充裕
【麥當勞】薯餅、花生碎齊齊缺貨　凍肉會否成為下一個？業界：香港食品供應充裕
【結業潮】朱古力品牌Godiva　關閉或轉售美國全線門店
【結業潮】朱古力品牌Godiva　關閉或轉售美國全線門店