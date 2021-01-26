【自動駕駛】韓媒爆Tesla擬夥三星　開發5nm純自動駕駛晶片

▲ 韓國媒體踢爆，自動車巨頭Tesla已跟三星電子（Samsung Electronics Co.）簽訂研發5nm純自動駕駛晶片（內地稱芯片）協議，有望於今年第4季度開始生產。

自動駕駛已成為大趨勢，多間廠商都積極研發相關技術，盼在自動駕駛市場分一杯羹。近日韓國媒體就踢爆，自動車巨頭Tesla已跟三星電子（Samsung Electronics Co.）簽訂研發5nm純自動駕駛晶片（內地稱芯片）協議，有望於今年第4季度開始生產，並在明年正式投入使用。

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Electrek引述南韓媒體 Asia-E報道指，業界消息顯示，三星晶圓代工部門正在進行5nm系統半導體的研發計畫。這種5nm晶片須應用極紫外光（EUV）微影設備，僅有三星、台積電等少數廠商有能力生產。而這晶片未來將會內建於Tesla的自動駕駛汽車內。

報道又提及，Tesla與三星合作的這款晶片預計2021年第4季量產。不過另值得一提的是，由於目前車用晶片短缺，車廠被迫進行減產，甚至出日、美、德等汽車生產強國已向台灣求助，盼台灣能增產晶片以紓解短缺問題。到底Tesla是次能否與三星順利生產全新晶片？就讓大家拭目而待。

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責任編輯：曾曉汶