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【疫下理財】失業潮隨時殺到！　一文睇清3個理財準備　減輕失業影響

理財智慧 14:53 2021/01/26

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新冠肺炎疫情持續一年，本港經濟大受打擊，各行各業紛現結業潮、失業潮。本港疫情未見曙光，打工仔應如何預備，以備不時之需？且看以下三招，早作理財準備，減輕一旦失業的部分影響。

一、節省不必要開支

即使暫時「保住飯碗」，不少打工仔早已被迫減薪、放無薪假。在收入減少的情況下，應立即檢視自己的日常開支，找出不必要的開支，果斷地「節流」。例如取消電訊服務的增值服務等。檢視一下有哪些服務真正用得着，甚少使用的服務不妨取消訂閱。更多「節流」招數，不妨留意本欄早前的文章，請看：勒緊褲頭過日子　一文睇清疫下節流慳錢3招

二、記帳之餘要進行分析

為了找出不必要開支，相信不少人已開始了記帳的習慣。不過，其實單單記帳並不足夠，記帳的同時也要做分析。日本理財作家橫山光昭在《消費‧浪費‧投資儲蓄法》一書中，建議大家將各項支出分為「消費」、「浪費」、「投資」3個類別。「消費」是指日常生活中必須花費的錢，如衣食住行開支。「浪費」則是對日常生活沒有直接必要的花費，如衝動購物、利息手續費等也在此列。至於「投資」則不限於儲蓄或買股票等投資，對自己將來有益，如進修、買書閱讀、犒勞自己努力的支出，也可算是投資。

當然，實際做紀錄時，一件支出有時是「消費」或「投資」，視乎個人價值觀。無論如何界定，橫山光昭認為堅持以「消費、浪費、投資」的想法用錢，慢慢能客觀看清該開支是否必需，開始對消費行為有意識，着眼點不是「用了多少錢」，而是「錢如何使用」。

三、儲備1年應急錢

若現時工作並不穩定，有機會被裁，增加應急的儲蓄、以備不時之需，永遠也不遲。在過往經濟風平浪靜之時，理財專家向來已建議，儲備日常開支3個月至半年的應急錢，在現時經濟不景之下，可能的話應提升至儲備1年的日常開支，即使失去工作也能較從容面對。

【同場加映】疫情持續 新一年理財3步，請看【下一頁】

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【同場加映】供港疫苗及常見副作用

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責任編輯：葉卓偉

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