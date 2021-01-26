  • 21°C
香港時間 : 2021126日 (二) 17:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

長城汽車去年多賺兩成 首三季息每股派息0.28元人民幣

股樓投資 16:00 2021/01/26

分享：

長城汽車（02333）公布，去年淨利潤增加兩成至53.9億元（人民幣，下同），主要因整車銷量及毛利增加，期內公司的營業總收入增7.4%至1032.8億元。截至去年底，長汽總資產增加36.3%至1541.9億元，總負債則升64.8%至967.6億元。長汽全日跌近0.9%，收報28.05元，成交20.2億元。

【大行點睇】第二財季增長符合預期 野村上調新東方在線目標價  詳情請看[下一頁]

長汽今午發公告宣佈，向股東派發截至去年9月30日止前三季度的股息，每股派0.28元人民幣。公告指，截至昨日（25日）公司的總股本為91.8億股，按推算，長汽合計派發股息25.7億元人民幣。

[騰訊700] 騰訊增持百奧家庭互動至12% 後者半日大升四成  詳情請看[下一頁]

長城汽車表示，雖然上半年疫情帶來嚴重影響，但隨公司內部組織結構變革持續深入，向全球化科技出行公司轉型加速，同時公司推出的全新平台及全新車型深受市場歡迎，在技術研發、品牌營銷建設等方面均迅速發展，促進銷量、業績上漲。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 趙家盈

上一篇文章

【帝御嵐天價單】首批折實價299萬起　全數平過533萬　代理：絕對是「無敵價」

下一篇文章

【大行點睇】里昂上調物管股目標價　追落後推薦四大股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」
【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」
【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
【新股IPO】快手招股 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【新股IPO】快手招股 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【快手IPO】快手科技1024明日招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024明日招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股