長城汽車去年多賺兩成 首三季息每股派息0.28元人民幣

長城汽車（02333）公布，去年淨利潤增加兩成至53.9億元（人民幣，下同），主要因整車銷量及毛利增加，期內公司的營業總收入增7.4%至1032.8億元。截至去年底，長汽總資產增加36.3%至1541.9億元，總負債則升64.8%至967.6億元。長汽全日跌近0.9%，收報28.05元，成交20.2億元。

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長汽今午發公告宣佈，向股東派發截至去年9月30日止前三季度的股息，每股派0.28元人民幣。公告指，截至昨日（25日）公司的總股本為91.8億股，按推算，長汽合計派發股息25.7億元人民幣。

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長城汽車表示，雖然上半年疫情帶來嚴重影響，但隨公司內部組織結構變革持續深入，向全球化科技出行公司轉型加速，同時公司推出的全新平台及全新車型深受市場歡迎，在技術研發、品牌營銷建設等方面均迅速發展，促進銷量、業績上漲。

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