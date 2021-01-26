特朗普私人律師被控誹謗 曾稱投票系統助大選舞弊

美國前總統特朗普（Donald Trump）私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani），曾多次指控投票系統公司Dominion涉嫌協助美國大選舞弊，將特朗普選票計為支持美國現任總統拜登。Dominion入稟控告朱利安尼誹謗，索償約13億美元（約101.4億港元）。

Dominion周一（25日）向華盛頓聯邦地區法院提交，長達107頁的起訴書中，指控朱利安尼為了收取豐厚的律師費用，對Dominion公司作出「明顯錯誤」（demonstrably false）的指控。

朱利安尼被指曾在聽證會、社交媒體Twitter等發表50多項虛假陳述，其中包括指控Dominion偽造拜登選票。

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聲明強調，民眾對朱利安尼的謊言深信不疑，並在社交媒體上不斷憤怒地指責Dominion偷走他們的選票。這些行為對公司的業務及聲譽的傷害，是前所未見和無法挽回的，為此索償13億美元（約101.4億港元）。

朱利安尼發表聲明回應指訴訟形同恐嚇，正在考慮提出反訴，斥其是消滅和審查言論自由的手段。

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朱利安尼是特朗普的顧問及好友，之前一直試圖扭轉大選結果。本月紐約州參議院司法委員正式要求州法院系統，剝奪朱利安利的律師執照。

責任編輯：李俊儀