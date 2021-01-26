【疫苗保險】宏利推疫苗副作用免費保障　身故賠償20萬港元

本港將開展新冠疫苗接種計劃，各大保險公司紛紛推出「疫苗副作用」保障。宏利今日宣布向現有及全新的宏利香港和澳門客戶，提供「接種疫苗副作用免費保障」，無需事先登記。

宏利表示，由即日起至2021年6月30日，超過100萬位現有及全新的宏利香港和澳門客戶，包括個人保單的持有人及受保人，以及團體醫療住院保單的受保成員（包括受保配偶及子女），如在香港或澳門接種認可的疫苗，包括2019冠狀病毒病疫苗，將可自動獲得宏利提供的接種疫苗副作用免費保障，無需任何事先登記手續。

該「接種疫苗副作用免費保障」提供住院前門診現金保障，如受保客戶在接種疫苗後出現不良反應，於香港或澳門以門診方式諮詢註冊醫生，並於隨後的14日內住院且獲以下住院現金保障，將可獲得300港元的住院前門診現金保障（最多1次）。

如受保客戶在接種疫苗後出現不良反應，並於14日內於香港或澳門住院，將獲得每日800港元的住院現金保障，長達14日（只限1次住院）。

如受保客戶在接種疫苗後出現不良反應後30日內，不幸因不良反應或其併發症於香港或澳門身故，將獲得20萬港元的恩恤身故保障。

供港疫苗及常見副作用:

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責任編輯：葉卓偉