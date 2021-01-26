指數價值成長互補　適切平衡風險回報

上期文章提到投資者要審慎選擇合適的投資策略，然而對一般零售投資者來說這是知易行難，因為制定投資策略需平衡風險承受能力及潛在回報、包括選擇投資工具及決定買賣時機等。

現時，香港巿場價值型指數和成長型指數均各有支持者，若投資者買入價值型指數相關的資產，卻期望會有成長型指數的高波動高回報，最終或會失望告終，反之亦然。故此，投資者在投資前必需了解投資標的之特性，才能制定合適的投資策略，以及了解其中的風險因素。

價值型指數一般包括一些傳統行業類型的公司，例如金融、地產、傳統能源等，這些公司市值較大，具相對穩定的估值水平以及股息率相對可觀的特點。跟成長股有別，這些價值股的潛在增長空間會比較低，股價的升幅相對有限，其作用是主要為投資者帶來較為穩定的長線資本增值及派息的回報。

相對價值型指數，恒生科技指數便是成長型指數。恒生科技指數的成份股除了國家級的科技巨頭外，也包括了不少中型的成長股，而指數的巿盈率及利潤增長率相對較高，伴隨而來當然是指數波動性較大。

以滾動一年波幅計，恒生科技指數的波動性為35%左右，比反映大市走向的恒生指數的22%為高。雖然自2020年3月開始，疫情令到科技應用大幅上升，資金追捧科技相關股票，恒生科技指數幾乎沒有經歷大幅調整，所以投資者在這段期間內無論在任何時間點買入相關資產仍然能輕易獲利。

沒有常勝的投資策略 關鍵在於風險控制

不同投資者會採用不同的投資策略，唯投資者需要注意當中的投資盲點。現今巿場發展極快，投資策略亦切忌一成不變。

首先，本來包括較多傳統行業的恒生指數亦已逐漸加入更多新經濟元素的公司，筆者估計這個趨勢將會持續，恒生指數的特性亦會因而改變，其巿盈率會比過往的平均水平有所提升，投資者若維持投資策略不變，或會錯過將來的投資機會。

另一方面，投資者或在過去一年在成長型指數中輕易獲利，從而影響自己的投資心理，誤以為成長型指數會無限擴張，這樣很容易忽略相關指數高波動性的風險。若果巿場對成長型股票重新估值，或其利潤增長率不及預期，這時候投資者應注意是否已制定相關風險管理策略，適時調整倉位及資金水平，避免把自己的投資組合曝露於過高的風險。

隨著成長股在去年大幅跑嬴價值股後，成長及價值股表現的分化更為擴大，而在環球經濟全面復甦的大環境下，將利好一些例如金融、地產等價值股，我們相信今年成長及價值股的表現會變得較平衡，雙方表現分化的程度將會比去年有所減少。