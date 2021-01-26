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【新冠疫苗】英國接種中心幫親友打尖接種 當局或追究

環球社會熱點 13:41 2021/01/26

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英國新冠肺炎疫情肆虐，多國均加快為國民接種新冠疫苗。英國有多家疫苗接種中心擅自為非優先群體、甚至親人接種疫苗，違反英國國民保健署（NHS）的優先為高危群體接種的指引，NHS表示將考慮就個別疫苗的中心的行為採取法律行動。

英國警告接種兩劑疫苗後 仍可傳播病毒給他人 【下一頁】

為減低新冠疫苗過期而造成浪費，其中輝瑞（Pfizer）疫苗只能儲存5天。NHS容許疫苗中心員工的親屬，只要他們屬於優先群體組別，將可獲優先接種。

據《每日電訊報》報道，英國多家疫苗中心的職員違反指引，擅自為壯年親友接種疫苗。

位於大曼徹斯特（Greater Manchester）的南特拉福德初級保健網絡中心，有職員承認為40多歲的人士接種疫苗。

該中心發言人指，已為當地的所有優先群體接種疫苗，由於疫苗難以運送至其他地方，因此決定替其他組別的人士接種，避免疫苗過期而浪費。

約翰遜：英國變種病毒致死率或高30% 疫苗仍有效 【下一頁】

有知情人士指，利物浦（Liverpool）的疫苗中心甚至為30多歲的人士接種疫苗。類似情況亦出現在肯特（Kent）、埃塞克斯郡（Essex）、白金漢郡（Buckinghamshire）及倫敦南部的疫苗中心，部分中心職員擅自替70歲以下的朋友及家屬接種疫苗。

根據NHS指引，除非在「特殊情況」（exceptional circumstances）下，否則應優先讓高危群體接種疫苗。英國首相約翰遜（Boris Johnson）亦指，所有身體強健的年青群體，不應「打尖」較有需要人士提前接種疫苗。

NHS高級職員透露，正計劃向違反守則的疫苗中心採取法律行動。

責任編輯：郭麗明

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