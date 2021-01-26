【Klook】旅遊平台Klook完成2億美元E輪融資　思柏投資領投

▲ 本地旅遊平台Klook完成2億美元E輪融資，思柏投資領投。

疫情衝擊旅遊業，本地旅遊平台Klook成功在「疫市」融資，宣佈完成2億美元（15.6億港元）E輪融資，由泛亞太區投資公司Aspex Management思柏投資領投，現有投資者紅杉資本、軟銀軟景基金、經緯中國、博裕資本也有參與。Klook對上一次融資是2018年8月，當時同樣籌集2億美元資金。

Klook於2014年在香港成立，主要為旅行者提供「自由行玩樂預訂服務」，覆蓋全球400個目的地、擁有超過10萬種當地行程與旅遊預訂服務，包括景點門票、小團游及特色體驗活動、鐵路與當地交通、地道美食、體驗式住宿等。

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Klook此前已完成多輪融資，加上本輪融資累計籌集超過7億美元（近55億港元），股東還包括高盛、華創資本、CVC資本、TVC等。目前Klook全球用戶數超過2000萬。

本輪融資所得資金將用於供應鏈整合及數字化升級，加快周邊遊和國內市場佈局。

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編輯：陳健婷