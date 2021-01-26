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【智取英文@iM網欄】英文說話考試千萬不要做的事....

名人薈萃 13:26 2021/01/26

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歡迎大家黎到呢期最新講關於英文Paper 4 Speaking卷時的答題技巧

今年雖然Speaking都是取消左，但下年的同學也可以睇完再裝備自己而今年的同學也要知道，上到大學亦有大量presentation，與non-local一齊討論是十分平常的事 大家在說話時也要起碼make sure人地明白你講既野 咁先做到溝通

DSE英文Speaking是分開2部份的──Group discussion和Individual response

有別於中文說話，英文Group Discussion的狀態較為輕鬆，互動、有禮貌給考官的感覺比搶發言、強硬態度更好得多！心態輕鬆，狀態、給人的感覺會更neutral和smooth, 就像平常聊天一樣，不用過分intense, 例如抄筆記、太無禮貌指出別人的錯處就不太適合了。 除了Ideas、vocabulary同pronunciation，“communication strategies”也是給分的重要一環。有禮地邀請比較少發言的同學分享Ideas也會是展現自己有good communication strategies 的做法。

平日同學應多留意時事，題目通常也離不開我們的生活，例如2017年DSE 就問關於到內地發展事業、香港書展、Ice Bucket Challenge 等等這些current affairs.  

平日多睇新聞，留意身邊的事情會令你不會在考試時冇idea 而英文當然就要每日練習啦！

下禮拜再同大家講下點樣先可以做到有質素的發言同可以背的句式！

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，DSE英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!


 

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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撰文 : Spencer Lam 林栢勤 英文補習教師

欄名 : 智取英文

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