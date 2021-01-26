【彈劾特朗普】前律師：他或已私下特赦自己及子女

▲ 。特朗普前律師科恩表示，他估計特朗普已經私下特赦自己、子女及私人律師朱利安尼。

特朗普於上周卸任美國總統，特朗普被指本月初煽動示威者而導致美國國會暴亂，國會第二次彈劾特朗普。特朗普前律師科恩表示，他估計特朗普已經私下特赦自己、子女及私人律師朱利安尼。

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【特朗普卸任】特赦前國師班農等73人 但無自己份 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）上周於任期屆滿前宣佈特赦多人，包括前顧問班農（Steve Bannon）、底特律前市長基爾帕特里克（Kwame Kilpatrick）等73人，但不包括特朗普自己和家人。

科恩（Michael Cohen）接受美媒採訪時表示，他認為特朗普最怕的事就是入獄，相信特朗普已經私下特赦自己及家人，只是未有公開。科恩估計特朗普是將特赦文件藏起來，一旦他與家人親信面臨刑事起訴，就可取出這份文件證明自己已獲提前特赦。

科恩表示美國憲法未列明總統要公開特赦名單，因此相信特朗普已提前自行特赦而未對外公布。

過往從來未有美國總統運用權力自行特赦，憲法也未列出這是否可行。但有法律專家稱自行特赦不可行，違反了無人可判斷自己的不當行為的基本法律原則。

另外，美國眾議院於當地時間周一（25日）已把彈劾特朗普的議案移交參議院，參議院最快2月9日展開彈劾審訊程序。

責任編輯：鄭錦玲