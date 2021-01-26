【營銷智慧@iM網欄】網店建地區屋苑群組 降兩大成本兼增客戶忠誠度

過去數期，筆者分享了如何利用Facebook以外的平台來降低網店的廣告成本，如大家都認為已經沒有人會理會的電郵和即時通訊軟件，經驗證後發覺其實會有意想不到的效果。來到最後一期介紹低廣告成本的宣傳工具，就不得不提即時通訊軟件的群組功能。

【營銷智慧@iM網欄】網店廣告成本愈來愈高 活用Whatsapp一石二烏

【營銷智慧@iM網欄】活用EDM行銷 降網店廣告成本促消費

筆者經常掛在口邊，網店的兩大開支就是推廣及配送成本，但只要善用即時通訊軟件如Whatsapp的群組功能，就能降低這兩大成本。使用Whatsapp的好處先不用多提，就是能百分百觸及客戶，但客戶未必會回應或理會推廣，而群組正能帶動討論，令客戶對產品更感興趣。

筆者建議客戶的做法是按地區、屋苑來建立群組。例如當網店收集的客戶數據後，發現有為數不少的客戶都居住在荃灣渝景新城，便能建立一個該屋苑的群組，並以現金劵鼓勵他們進入群組。只要在群組不定時發放該屋苑獨有的優惠，很多時也能吸引群組成員購物，提高銷售額; 再者，部份群組成員會很熱衷討論店內產品的用途或其他資訊，這也會大大提升客戶的忠誠度。

更重要是，推出優惠看似會令網店利潤率降低，但別忘記你的客戶都是來自同一屋苑，集中在同一屋苑送運理應降低配送成本，將這些省下來配送成本回贈客戶，一舉兩得。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。 如有任何與數碼營銷相關的問題，歡迎電郵至adminoffice@w2gmedia.com，筆者會在本欄解答閣下疑難。

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