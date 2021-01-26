【Facebook社交移民】Mewe App繁體中文版登場！簡單幾步即可轉換

▲ 現在用戶只要更新MeWe App，就可以使用MeWe繁體中文版了！

近日全球網民因為憂慮個人私隱、言論自由受限而掀起社交移民潮，不少港人除了由WhatsApp過檔至Signal外，也從 Facebook過檔至MeWe，惟繁體中文版本早前僅限於網頁版MeWe才可使用。不過現在用戶只要更新MeWe App，就可以使用MeWe繁體中文版了！

用家只要在App Store將MeWe App至最新版本，就可以選擇繁體中文介面。以iOS用戶為例，只要手機系統原本是使用繁體中文（香港）作介面，在更新MeWe App後，就會隨即自動轉為繁體中文版。

雖然本網記者實試成功自動轉換，不過目前有部分用戶反映，仍未見有可更新的選項。所以推測MeWe將會分批推出更新予所有用戶。

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此外，想同時在網頁版轉換到繁體中文版或其他語言的用戶，可以依照以下步驟：

按下右上角的頭像> 選擇Setting

在General中的「Language」選擇語言，有英文、中文（香港）、中文（簡體）、日文、德文可選

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責任編輯：張寶燕