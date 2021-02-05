【快手IPO】快手1024 於3月1日納入MSCI指數　料達恆生國指科指快速納入門檻（第三版）

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快手科技 （01024） 今日首日掛牌，收市較招股價升約1.61倍，市值達到12,325億元，成功觸及多家指數公司快速納入門檻。MSCI最新公布，將於3月1日把快手科技納入MSCI國際標準指數、MSCI 中國指數。
綜合市場分析指，快手科技上市後也有望快速納入恒生國指、恒生科技指數、恒生綜合指數，惟因快手科技屬「同股不同權」架構，需要上市半年後才有望成為港股通北水買入名單。
快手1024收市守300元、逾千買盤爭入手 首日每手帳面賺18500元，可見【下一頁】
新加坡投資分析平臺Smartkarma早前分析，快手科技上市後可迅速加入MSCI標準指數、恒生中國企業指數、恒生科技指數和恒生綜合指數，有望複製京東健康 （06618） 的成功經驗，快手科技需要較IPO上限價上漲約60%方可達富時羅素指數系列快納門檻，快手首日升幅更勝預測，料有望納入富時羅素。
摩通早前分析就指，快手預期可達恒生科技指數快速納入門楹，吸引1.07億美元被動資金，而快手首日升逾1.6倍，已經達到國指快速納入門檻，市值更超越京東 （09618） 。
由於快手科技屬同股不同權「W股」，即使可快速納入恒生綜合指數，也未能如京東健康上市短時間迎接港股通北水。以現時滬深交易所安排，同股不同權股份要在上市半年後，才達到基本納入要求。
快手科技掛牌市值達4783億 拆解快手三大亮點，可見【下一頁】
圖看快手招股重點更清晰
倘計及超額配售權，快手科技集資額最高可達483億元，較去年集資王京東 （09618） 的345.6億元更高，成為2019年底阿里巴巴 （09988） 回港第二上市以來，逾一年集資最多的新股。
另外，快手科技也將是自Uber於2019年5月81億美元的股票發行交易以來全球最大的科網IPO 。
（第二版更新摩通分析、第三版更新MSCI）
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編輯：吳敏芳