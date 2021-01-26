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【快手IPO】快手科技1024速納國際指數、恒生科指在望　納港股通須等半年（第二版）

股市 15:47 2021/01/26

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快手科技IPO熱爆。

快手科技 （新上市編號：01024） 今日（26日）至周五公開招股，下月5日上市。綜合市場分析，快手科技有望快速納入國際指數、恒生科技指數、恒生綜合指數，惟因快手科技屬「同股不同權」架構，需要上市半年後才有望成為港股通北水買入名單。

新加坡投資分析平臺Smartkarma分析，快手科技上市後可迅速加入MSCI標準指數、恒生中國企業指數、恒生科技指數和恒生綜合指數，有望複製京東健康 （06618） 的成功經驗，但要在富時羅素指數系列中，快手科技需要較IPO上限價上漲約60%，才能達到快速納入門檻。

摩通最新分析就指，快手預計可達恒生科技指數快速納入門楹，吸引1.07億美元被動資金，但需要在首日大升44%、市值超越京東健康，才有望達到國指快速納入門檻。

不過，即使快手上市時市值已近4800億元，但由於快手科技屬同股不同權「W股」，就算快速納入恒生綜合指數，也未能如京東健康上市短時間迎接港股通北水。以現時滬深交易所安排，同股不同權股份要在上市半年後，才達到基本納入要求。

抽幾多手快手科技才能穩中一手？【下一頁】

快手科技1024上市市值最多達4783億 拆解快手三大亮點，可見【下一頁】

圖看快手招股重點更清晰

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倘計及超額配售權，快手科技集資額最高可達483億元，較去年集資王京東 （09618） 的345.6億元更高，成為2019年底阿里巴巴 （09988） 回港第二上市以來，逾一年集資最多的新股。

另外，快手科技也將是自Uber於2019年5月81億美元的股票發行交易以來全球最大的科網IPO 。

快手科技IPO美資基石投資者佔一半　快手如何說潛在制裁風險？【下一頁】

快手招股孖展一覽【下一頁】

（第二版更新摩通分析）

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

編輯：吳敏芳

【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】

快手—W（01024） 股票 京東健康（06618） 恒生中國企業指數 恒生科技指數 恒生綜合指數 集資 IPO 第二上市

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