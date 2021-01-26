【快手IPO】快手科技1024有望快速納入國際指數、恒生科指？　納港股通有限制

▲ 快手科技IPO熱爆。

快手科技 （新上市編號：01024） 今日（26日）至周五公開招股，下月5日上市。新加坡投資分析平臺Smartkarma估計，快手科技可能會獲迅速加入MSCI標準指數、恒生中國企業指數、恒生科技指數和恒生綜合指數，有望複製京東健康 （06618） 的成功經驗。

另外，該平台的事件驅動分析師Brian Freitas表示，快手科技需要較IPO上限價上漲約60%，才能取得快速加入富時全球指數的資格。

不過，即使快手上市時市值已近4800億元，但由於快手科技屬同股不同權「W股」，就算快速納入恒生綜合指數，也未能如京東健康上市短時間迎接港股通北水。以現時滬深交易所安排，同股不同權股份要在上市半年後，才達到基本納入要求。

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快手科技1024上市市值最多達4783億 拆解快手三大亮點，可見【下一頁】

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倘計及超額配售權，快手科技集資額最高可達483億元，較去年集資王京東 （09618） 的345.6億元更高，成為2019年底阿里巴巴 （09988） 回港第二上市以來，逾一年集資最多的新股。

另外，快手科技也將是自Uber於2019年5月81億美元的股票發行交易以來全球最大的科網IPO 。

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編輯：吳敏芳

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