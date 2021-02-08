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【快手股價】快手2月23日起納入國指、科指　北水需等6個月（第四版）

股市 18:22 2021/02/08

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快手科技IPO熱爆

快手科技 （01024） 掛牌後表現理想，成功觸及多家指數公司快速納入門檻，繼MSCI上周率先宣布納入後，恒指公司收市後宣布，快手符合「快速納入規則要求」，將於2月22日（星期一）收市後把快手納入恒生綜合指數、國指、恒生科指等多項指數，意味港股通北水有望在半年後透過港股通途徑買入快手。

恒指公司指出，快手國指權重為5%，與阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 等其他「同股不同權」股份看齊，另外快手在科指權重同樣達上限8%。

值得注意是，由於快手屬「同股不同權」架構公司，故以現時滬深交易所安排，快手需要上市半年後才達到基本納入要求，意味屆時方可能正式成為港股通北水買入名單。

MSCI上周五公布，將於3月1日把快手科技納入MSCI國際標準指數、MSCI 中國指數。而根據恒指公司今日（8日）收市後的最新公布，快手將獲納入恒生綜合指數當中的「恒生綜合大型股指數」和「恒生綜合大中型股指數」，考慮到港股通名單參考恒生綜合指數成份股，意味北水有望部署快手。

快手1024收市守300元、逾千買盤爭入手 首日每手帳面賺18500元，可見【下一頁】

新加坡投資分析平臺Smartkarma早前分析指，快手需要較IPO上限價上漲約60%方可達富時羅素指數系列快納門檻，而快手首日升幅更勝預測，料往後有望納入富時羅素。

摩通早前分析就指，快手達恒生科技指數快速納入門檻，將吸引1.07億美元被動資金。

由於快手科技屬同股不同權「W股」，即使可快速納入恒生綜合指數，也未能如京東健康上市短時間迎接港股通北水。以現時滬深交易所安排，同股不同權股份要在上市半年後，才達到基本納入要求。

快手科技掛牌市值達4783億　拆解快手三大亮點，可見【下一頁】

圖看快手招股重點更清晰

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倘計及超額配售權，快手科技集資額最高可達483億元，較去年集資王京東 （09618） 的345.6億元更高，成為2019年底阿里巴巴 （09988） 回港第二上市以來，逾一年集資最多的新股。

另外，快手科技也將是自Uber於2019年5月81億美元的股票發行交易以來全球最大的科網IPO 。

【快手科技】快手1024首掛即可沽空 同日推出期貨期權輪證

（第二版更新摩通分析、第三版更新MSCI、第四版新增恒指公司）

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編輯：吳敏芳

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快手—W（01024） 股票 京東健康（06618） 恒生中國企業指數 恒生科技指數 恒生綜合指數 集資 IPO 第二上市

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