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WhatsApp宣布更新條款後 全球損失數百萬用戶

環球社會熱點 12:58 2021/01/26

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通訊程式WhatsApp早前宣布將更新條款，強制用戶同意分享資料給母公司Facebook後，用戶憂慮WhatsApp私隱問題，掀起全球棄用WhatsApp熱潮。英國《衛報》指，WhatsApp在宣布將更新條款後，全球損失多達數百萬名用戶。

Signal料難取代WhatsApp 創辦人：用戶同時用兩者 【下一頁】

報道引述英國國會民政事務委員會數據指，WhatsApp的競爭對手Signal，在1月的首3個星期，全球用戶已增加750萬名；而另一位競爭對手Telegram的用戶更激增2,500萬名。

    點擊圖片放大
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另外，數據分析公司App Annie指，WhatsApp在英國下載排行榜中的排名，由月初的第8位跌至本月12日的第23位；對比Signal在本月6日時，甚至連首1000位都不入，但到本月9日已成第一。

WhatsApp於印度各大報章登報 盼用戶留低 【下一頁】

App Annie市場觀察總監戈德拉蒂（Amir Ghodrati）指，社交應用程式的移民潮並不罕見。他指出，基於社交應用程式的性質及主要功能為與他人通信，社交應用程式的下載增長，通常可以根據時事而迅速發展。

他又指，在過去的幾年，已看到市場對有加密訊息及注重私隱的應用程式需求不斷增長。

責任編輯：林嘉莉

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