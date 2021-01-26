【信用卡優惠】渣打Smart卡DONKI消費可享5%回贈　高達1600元迎新現金回贈

▲ 渣打推出「Smart 卡」，主打針對年輕家庭及日常消費。（渣打銀行圖片）

渣打香港推出全新的「Smart信用卡」，永久免年費及不設外幣交易費及現金透支服務費，在DONKI、百佳、759阿信屋、屈臣氏等日常消費商戶，全年可享5%現金回贈；迎新優惠高達1,600元現金回贈。

凡以「Smart卡」作500元或以上的零售簽帳，可享無限次3個月免息分期，增加客戶短期的財務彈性以便應急週轉。

網購盛行｜天貓香港擬於數月推出 挑戰HKTVmall｜詳見【下一頁】

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠表示，疫情後市民花費更多在超市雜貨及健康用品等基本消費類別，同時於疫情下，不少客戶反映現金回贈及彈性還款方式是選擇信用卡的重要考慮，因此「Smart 卡」是回應客戶訴求，提供更划算、針對年輕家庭及日常消費的信用卡。

指定商戶5%現金回贈 全年合資格簽賬上限6萬元

5%現金回贈優惠，適用於指定日常消費商戶，包括：全線百佳超級市場、屈臣氏、DON DON DONKI、759阿信屋及OK便利店等商戶，均可享全年5%現金回贈，全年合資格簽賬的最高金額為6萬元。毋須登記、無指定日子及不設最低消費額。

虛銀消息｜ZA Bank推麥當勞優惠 買滿30元回贈15元｜詳見【下一頁】

1,600元現金回贈方面，適用於全新信用卡客戶在發卡後2個月內：所有合資格簽賬可享高達25%現金回贈（回贈上限1,000元）；成功設立自動轉賬，每項可獲100元現金回贈（上限500元）；以及成功登記網上銀行服務（只限新戶），並於2個月內完成登入，可再多獲100元現金回贈。

現有信用卡客戶推薦新客 可獲200元現金回贈

現有渣打或MANHATTAN信用卡客戶，於3月31日或之前，每推薦1位親友（須為全新信用卡客戶）透過網上成功申請渣打Smart 卡，可享200元現金回贈，整個推廣期內可賺取最多2,000元現金回贈。獲推薦的新客戶除可享迎新禮遇外，亦可享額外200元現金回贈。

相關文章：

【快手科技IPO】快手首日招股孖展錄403億元、超額認購37倍（不斷更新）

【新股IPO】快手科技1024重現螞蟻認購熱潮？ 券商銀行備3800億孖展、滙豐出手1500億

編輯：趙穎妍