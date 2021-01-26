La Rustichella黑白松露的價值與煮食貼士　扎根香港20年 意大利松露專家 La Rustichella

松露的味道芳香撲鼻，加入不同菜式都可以馬上俘虜人心，近年成為不少餐廳、家庭廚房必備的醬料，市場上的選擇亦開始多起來。想要選擇優質的松露產品，最重要考慮品牌及產地。在香港已經扎根20年，來自意大利的La Rustichella - 樂其雅牌是香港人最為熟悉的松露品牌之一，在松露業界亦擁有領先地位。

30多年對松露的熱愛

La Rustichella - 樂其雅牌成立於1986年，創辦人Sergio Brugnoli於意大利中部著名松露產地Umbria開拓其事業，挑選優質及新鮮松露生產各類型產品，憑著對松露的熱愛、專業及大膽創新，令樂其雅牌成為當地松露業界的領先地位，更暢銷歐美及亞洲等地。樂其雅牌20年前進入香港市場，與零售及餐飲界共同努力，掀起香港人對松露食品的熱潮，除了有不少餐廳採用，更在各大超市、食品專門店架上均可以見到樂其雅牌的產品，產品質素無容置疑。事實上，樂其雅牌一直堅持專業及嚴格的品質監控，令產品獲得 BRC、IFS、ISO 220000全球食品安全標準、素食食品及清真食品認證。

令人趨之若鶩的白松露產品

松露產量稀少而且昂貴，被譽為「廚房中的鑽石」，其中白松露價格更加高昂。除了價格上，白松露與黑松露又有甚麼分別呢？兩者都對陽光、水份以及土壤酸鹼值等生長條件十分挑剔，但白松露對環境的要求更加嚴苛，除了無法人工栽培，目前也僅在意大利的北部發現，而且白松露只在每年的10-12月之間生長，挖出後的保鮮期更僅有三天左右，因此，白松露比起黑松露更顯珍貴。另外，白松露的風味比起黑松露更叫人趨之若鶩，黑松露的味道幽香，有人形容其氣味組成如蕈菇、蒜頭、蜂蜜、酵母與肉桂的綜合體，只要少量黑松露就可以引起強烈香氣；而白松露則有一股蒜香味，比起黑松露更突出，香氣更細膩。

善用松露將菜式昇華

La Rustichella樂其雅牌提供多款松露產品選擇，讓喜愛入廚的朋友可用於各種菜式，一嘗高質素松露的迷人味道。La Rustichella黑松露菌醬含有12%黑松露及白松露菌醬含有5%白松露為市面的最高標準，高含量令味道更突出，輔以新鮮牛肝菌、磨菇及葵花籽油，令香氣更濃郁、有層次，在菜式上加入少許已經香氣逼人，同時也適合素食人士。黑松露醬適合用於熱食，烹調意大利飯、意粉、湯、醬汁、肉食都非常適合，而白松露本身較易因熱力而變味，可以在完成烹調的菜式上加入少許提昇味道，高貴而獨特的味道更讓它可以獨當一面，配搭麵包、雞蛋等簡單食材或海鮮菜式等已經足以令人神魂癲倒。

除了菌醬外，La Rustichella亦推出黑松露橄欖油及白松露味橄欖油，以清香的特級初榨橄欖油襯托濃郁松露香味，適合加入意粉、意大利飯、沙律、薄餅及湯等菜式，只需在菜式中加入幾滴就能瞬間散發出松露香氣，同時也適合素食人士。

銷售渠道：SOGO, Aeon, Citysuper, Yata, APITA, UNY, Primo Mart, Fusion, Taste, Olivers, Marketplace By Jason

松露的價值

松露除了香味過人，亦蘊含豐富營養價值，科學研究數據顯示黑松露含有豐富的蛋白質、18種氨基酸(包括人體不能合成的8種必需氨基酸)、不飽和脂肪酸、多種維生素、鋅、錳、鐵、鈣、磷、硒等必需微量元素，以及鞘脂類、腦苷脂、神經酰胺、三萜、雄性酮、腺苷、松露酸、甾醇、松露多糖、松露多肽等大量的代謝產物，具有極高的營養保健價值。其中雄性酮有助陽、調理內分泌的顯着功效；鞘脂類化合物在防止老年痴呆、動脈粥樣硬化以及抗腫瘤細胞毒性方面有明顯活性；多糖、多肽、三萜具有增強免疫力、抗衰老、抗疲勞等作用，可用於保健養身。

■ 老年人：改善老年痴呆、動脈粥樣硬化以及抗腫瘤細胞毒性方面有明顯活性，具有增強免疫力、抗衰老、抗疲勞等作用

■ 男士：提高睡眠質量，改善精力不足、夜尿頻多，重塑自身性能力，改善易出虛汗、事後疲倦等現象

■ 女士：滋養經血，改善經血色暗、色黑、經血瘀塊及部分經量過少等現象，改善各種經前綜合症及月經紊亂現象；使皮膚保持彈性和光澤

■ 小孩：豐富的蛋白質、18種氨基酸、不飽和脂肪酸、多種維生素、鋅、錳、鐵、 鈣、磷、硒等必需微量元素

（資料由客戶提供）