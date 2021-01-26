  • 23°C
香港時間 : 2021126日 (二) 13:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果動向】蘋果人事大變動　暗示神秘新產品開發中

科技 12:47 2021/01/26

分享：

蘋果（Apple）近日在官方網站上宣布，即將迎接內部重大人事變動。硬件工程資深副總裁Dan Riccio將會轉任新職位，專注於新專案​​​​​​​。

蘋果（Apple）近日在官方網站上宣布，即將迎接內部重大人事變動。自2012年以來負責蘋果硬件部門的Dan Riccio將有新任務，轉向負責「新產品」。而Ricco職務將由負責研發蘋果M1晶片的John Ternus接任。

蘋果承認iPhone 12系列及其MagSafe配件　或可影響心臟起搏器

蘋果iOS 15 支援名單曝光　最暢銷 iPhone將被淘汰？

蘋果宣布，硬件工程資深副總裁Dan Riccio將會轉任新職位，專注於新專案，並暗示有全新產品正開發中。據資料顯示，硬件工程資深副總裁是蘋果相當重要的職位，不但統領Mac、iPhone及iPad工程部門，更需要直接向CEO Tim Cook報告。The Verge稱，是次將會是蘋果高層人事近十年來最重大變動之一。

Dan Riccio曾經負責第一代iMac、AirPods Max及最新的5G版iPhone系列，可算是不少產品的開發功臣。而從今（26日）開始，Riccio將會被調往神秘的「新項目」，惟目前蘋果並未提及任何細節。不少外媒推測，有機會是Apple Car電動車的研發部門。

接任Riccio的將是硬件工程副總裁John Ternus，是蘋果Silicon M1晶片的主要推手。（蘋果資料圖片）

至於接任Riccio的將是硬件工程副總裁John Ternus。他於2001年加入蘋果，曾負責過初代 AirPods、iPad以及iPhone 12的開發，他更是蘋果Silicon M1晶片的主要推手。

iPad mini 6渲染圖曝光　疑增Touch ID、屏幕增至 9 吋

責任編輯：曾曉汶

相關文章

傳蘋果減產200萬部iPhone 12 mini　轉攻生產iPhone 12 Pro
2021/01/21
傳蘋果減產200萬部iPhone 12 mini　轉攻生產iPhone 12 Pro
【蘋果App私隱標籤】憂公眾不滿？多款Google App仍未提供私隱標籤
2021/01/21
【蘋果App私隱標籤】憂公眾不滿？多款Google App仍未提供私隱標籤
蘋果修復M1 MacBook安全漏洞 禁止用戶自行安裝非官方認證iOS程式
2021/01/19
蘋果修復M1 MacBook安全漏洞 禁止用戶自行安裝非官方認證iOS程式
仿效蘋果？傳三星將推出搭載Exynos晶片電腦設備
2021/01/19
仿效蘋果？傳三星將推出搭載Exynos晶片電腦設備
Apple 硬件 5G 電動車 iPhone iPhone 12 AirPods iMac iPad MAX

上一篇文章

【創新應用】信和創意研發室成立兩年　物色400項創新技術

下一篇文章

Android版Netflix更新　支援錄音室級數音效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【晶片大戰】内地手機晶片市佔率排行　聯發科佔31.7%排名第一
【晶片大戰】内地手機晶片市佔率排行　聯發科佔31.7%排名第一
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【每日焦點】WhatsApp政策更新回應　蘋果認iPhone 12或影響心臟起搏器
【每日焦點】WhatsApp政策更新回應　蘋果認iPhone 12或影響心臟起搏器
【5G手機】英手機品牌推5G滑蓋鍵盤手機　約售7720港元 （有片）
【5G手機】英手機品牌推5G滑蓋鍵盤手機　約售7720港元 （有片）
【WhatsApp官方回應】WhatsApp政策更新Q&A　多番強調不會影響用戶私隱
【WhatsApp官方回應】WhatsApp政策更新Q&A　多番強調不會影響用戶私隱
【WhatsApp更新】Android版WhatsApp更新後　將不能再使用Google相機快捷分享功能
【WhatsApp更新】Android版WhatsApp更新後　將不能再使用Google相機快捷分享功能