【蘋果動向】蘋果人事大變動　暗示神秘新產品開發中

▲ 蘋果（Apple）近日在官方網站上宣布，即將迎接內部重大人事變動。硬件工程資深副總裁Dan Riccio將會轉任新職位，專注於新專案​​​​​​​。

蘋果（Apple）近日在官方網站上宣布，即將迎接內部重大人事變動。自2012年以來負責蘋果硬件部門的Dan Riccio將有新任務，轉向負責「新產品」。而Ricco職務將由負責研發蘋果M1晶片的John Ternus接任。

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蘋果宣布，硬件工程資深副總裁Dan Riccio將會轉任新職位，專注於新專案，並暗示有全新產品正開發中。據資料顯示，硬件工程資深副總裁是蘋果相當重要的職位，不但統領Mac、iPhone及iPad工程部門，更需要直接向CEO Tim Cook報告。The Verge稱，是次將會是蘋果高層人事近十年來最重大變動之一。

Dan Riccio曾經負責第一代iMac、AirPods Max及最新的5G版iPhone系列，可算是不少產品的開發功臣。而從今（26日）開始，Riccio將會被調往神秘的「新項目」，惟目前蘋果並未提及任何細節。不少外媒推測，有機會是Apple Car電動車的研發部門。

▲ 接任Riccio的將是硬件工程副總裁John Ternus，是蘋果Silicon M1晶片的主要推手。（蘋果資料圖片）

至於接任Riccio的將是硬件工程副總裁John Ternus。他於2001年加入蘋果，曾負責過初代 AirPods、iPad以及iPhone 12的開發，他更是蘋果Silicon M1晶片的主要推手。

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責任編輯：曾曉汶