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印度宣布永久禁用　TikTok等59款中國App

環球政經 13:15 2021/01/26

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印度媒體周一（25日）報道，印度電子和信息技術部已發布新的通知，將永久性禁止包括短片分享平台TikTok在內等59種中國應用程式。

【中印衝突】印度稱威脅國家安全 封殺TikTok等59款中國應用程式：【下一頁

《路透社》引述印度當地媒體報道，當局在6月首次禁止以上59款中國應用程式時，曾給予相關公司機會，解釋對遵守隱私和安全要求的立場。是次事件中，字節跳動旗下的應用程式TikTok、騰訊騰訊的通訊軟件程式WeChat及阿里巴巴旗下的瀏覽器UC，都必須回答這一系列的問題。

不過，中國應用程式的開發商的回答，未讓印度政府感到滿意，於是便遭到「封殺」，當局決定永久禁止這59款中國應用程式在當地運作。TikTok則指，公司正評估印度政府的通知，並將在適當的情況下做出回應。

在9月時，中印衝突上升，印度政府為施加更大的壓力給中國科技，便另外禁用118款手機程式，包括騰訊騰訊的遊戲PUBG。

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責任編輯：黎淑雯

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