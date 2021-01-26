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【新冠疫苗】莫德納疫苗稱對變種病毒有效　要完全防護或需注射第三劑

環球政經 15:27 2021/01/26

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其中一種供大規模接種的新冠疫苗莫德納（Moderna）表示，疫苗對英國及南非的變種B.1.1.7病毒具防護作用。

「注射兩劑已足夠對目前的病毒種類起保護作用。」莫德納的新聞稿指英國發現的B.1.1.7病毒對疫苗效能沒有明顯影響，但另一款較新於南非發現的B.1.351病毒則一定程度上減少了疫苗的效用。

【新冠疫苗】多國封城歐洲疫情告急　歐盟批准莫德納疫苗 【下一頁

儘管疫苗對另一種南非發現的變種病毒B.1.351的防護效果較差，但莫德納表示疫苗仍對該種病毒起防護作用，所產生的抗體依然在水平線之上。專家對疫苗持審慎但樂觀的態度，指出新種變種病毒雖減低疫苗功效，但相信疫苗對變種病毒的防護率只會下降至七至八成，仍能被視為非常有效的疫苗。

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藥廠指或有可能需要注射第三劑以強化針對變種病毒的效果，目前仍在不斷測試。莫德納表示針對南非的B.1.351病毒的研究正在進入第一階段的臨床實驗，並有可能推出另一支補充劑。

英國的變種病毒B.1.1.7暫時已在45個國家發現，而南非的B.1.351則在超過20個國家被驗出。

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撰文 : 張健兒

南非 疫苗 英國 歐洲 疫情

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