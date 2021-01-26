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今日推介吉利 | 旺旺、北控、理文、阜博及中金最新部署（立即觀看）

股市 13:50 2021/01/26

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恒生指數中午收報29434點，跌724點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介吉利汽車 （00175） ，另亦會分析中國旺旺 （00151） 、北京控股 （00392） 、理文造紙 （02314） 、阜博集團 （03738） 及中金公司 （03908） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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