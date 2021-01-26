▲ 【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康 抽幾多手快手科技才能穩中一手？

快手科技 （新上市編號：01024） 今日（26日）至周五公開招股，快手科技IPO招股價介乎105至115元，一手100股入場費11,616元，快手科技集資最多420億元。快手科技IPO全城熱爆，市場紛討論應該抽幾多手快手科技IPO。投資界認為，由於快手科技是次「街貨」極少，估計快手科技IPO要抽最少200手以上才穩中一手。

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信誠證券聯席董事張智威預料，快手科技公開發售部分分配出的股數較少，他建議「全家總動員」認購快手科技IPO，其中一名成員以乙組認購（認購額多於500萬元）快手科技IPO，其餘則以甲組末端認購。

輝立證券企業融資經理陳英傑認建議，抽快手科技IPO，抽300至400手才較穩陣。

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快手科技街貨甚少，其公開發售部分約913萬股（即約9.13萬手），若計及回補機制後，公開發售部分最多2,191萬股（即約21.9萬手），惟遠遠較京東健康 （06618） 、螞蟻集團少。計及回補機制後的京東健康、螞蟻集團的街貨量，分別約84萬手及334萬手。

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編輯：陳韻妍