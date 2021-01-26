【創新應用】信和創意研發室成立兩年　物色400項創新技術

▲ 信和集團於2019年啟動的「信．共創」計劃中，宏天廣場的高級物業主任巫婉筠留意到市民越來越注重健康和環境清潔，於是提出了設計電子健康設備的想法，為顧客提供客製化的身體檢查。

科技創新成為近年本地以致全球焦點所在，信和集團創新部創新聯席董事楊孟璋就表示，集團會物色甚至培育本地及海外，具潛質的創科公司。目前創意研發室（Sino Inno Lab）由楊孟璋帶領，他表示，目前團隊人數雖然不多，但就持續監察市場上的各種創新技術。

「例如之前就物色來自印度甚至澳洲的創科公司，持續觀察並會提供支援，到技術成熟便能將技術應用到本地的實際業務當中。」他指出，有時海外公司意念或非常好，但需要微調至本地環境，因此集團亦鼓勵外地公司與本地公司合作，共同發展適合各地環境的創新應用。

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楊孟璋透露，本地能源初創公司「Ampd」就是個好例子。「該公司專研新式電池系統產品，可用於地盤等環境，減少使用柴油發動機，技術在大灣區甚至東南亞地區都有很大發展空間。」他補充，目前不少地產商都使用，早前團隊亦將技術及公司推薦給新加坡方面發展。

▲ 信和集團2019年就啟動「信．共創」計劃，希望鼓勵同事發掘創新科技方案以提升日常生活以及集團營運效率和質量，當中就研發出不少如配備冷風系統的外套 COOLJET等嶄新應用。（受訪者提供圖片）

楊指出，電動技術將是未來發展趨勢，集團亦不斷關注各種充電技術，在電池科技上，亦是集團的其中一個重點的投資領域。

新方案趕在疫情下使用

信和集團早於2019年就啟動「信．共創」計劃，希望鼓勵集團一眾同事發掘創新科技方案以提升日常生活以及集團營運效率和質量。

▲ 信和集團創新部創新聯席董事楊孟璋表示，環保及可持續發展為大勢所趨，預計今年地產科技將聚焦減排、節省能源消耗以及各種數碼化應用。（受訪者提供圖片）

而當中贏得冠軍的是，信和廣場助理維修經理林浩德和太平洋廣場高級工程師周頌然設計，The Cooljet外套。該外套能幫助在侷促空間保持通風，減少同事們不適或中暑機會，對公司的職業安全健康方面大大改善。外套內置半導體製冷片能不斷製造冷風，不會抽取外部的熱氣，令冷空氣保持在衣服內。

其次，獲得殿軍的就有Dr Temi，該機器人可連接智能磅、溫度計、血壓計和血氧計四款不同的IoT設備，能提供八種不同指標的檢測，包括體重、身高體重指數、體脂、骨量、血氧飽和度、血壓和心率。顧客於繁忙時後不必再去看醫生亦可輕鬆完成身體檢查，只需掃措QR碼便可以保存自己的檢查報告。去年疫情下，該機器人已應用於信和商場的巡邏任務當中，並能收集空氣數據加以分析。

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記者：李彥煒