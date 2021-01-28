【新股IPO】健倍苗苗2161招股 孖展暫錄2億、超購2.7倍
新股IPO 17:06 2021/01/28
健倍苗苗 （新上市編號：02161） 正在招股中，綜合券商數據，孖展暫錄2億元，超額認購2.7倍。輝立借出9200萬元、華盛借出3000萬元，耀才借出1719萬元。健倍苗苗預計2月5日掛牌，中國銀河為獨家保薦人。健倍苗苗由雅各臣 （02633） 分拆，主要業務包括分銷保濟丸等藥品。
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健倍苗苗從1月26日（周二）至29日（周五）招股。公司每股發售1.2元，一手（2000股），入場費為2424元，擬公開發售合共4468.6萬股，集資最多5362萬元。
圖解健倍苗苗招股重點
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編輯：陳華