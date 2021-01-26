【新股IPO】華泰國際：料快手科技錄逾千倍超購 提供33倍槓桿預留400億孖展

▲ 華泰國際預計，快手科技最終超購倍數可過千倍。

快手科技 （新上市編號：01024） 今日開始招股，未足半日已錄得88億元孖展，以快手公開發售集資10.5億元計算，暫超購逾7倍。華泰國際漲樂全球通負責人朱亞莉預計，快手最終的超購倍數將過千倍，目前向散戶投資者提供33倍槓桿，預留300億至400億元融資額度。以快手科技公開發售籌10.5億元計算，過千倍超購意味認購額將超過萬億元。

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快手科技1024招股，入場費約11616元，市值達4724億，請按【下一頁】

朱亞莉表示，快手認購反應「火爆程度相當高」，自去年底已不斷收到客戶查詢。快手為內地新經濟典型代表，擁有超過2億龐大的日活躍用戶，同時有騰訊 （00700） 加持作為投資方，公司知名度高、在短視頻領域起步早，是今年值得大力關注的股票，也將打響香港年內大型新股頭炮。

不過快手科技今年首三季錄得大規模虧損，經調整虧損錄得72億元人民幣。朱亞莉指，雖然快手起步更早，但抖音發展更快，在一二線城市接受度更高，快手面臨一定的競爭壓力，需在營銷大量投入。朱亞莉認為快手決策正確，公司已建立起流量平台，市場也足夠龐大，相信未來變現難度不高。

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記者：陳健婷