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【彈劾特朗普】參院最快2月初審議 拜登﹕成功機會微

環球社會熱點 11:53 2021/01/26

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美國前任總統特朗普（Donald Trump）因涉嫌煽動支持者而造成國會暴亂，眾議院於當地時間周一（25日）已把彈劾特朗普的議案移交參議院，參議院最快2月9日展開彈劾審訊程序。但美國現任總統拜登（Joe Biden）明言，成功彈劾特朗普的機會很微。

特朗普面臨參議院彈劾 擬報復共和黨「叛徒」 【下一頁】

早前已有10名共和黨人於眾議院倒戈支持彈劾特朗普，而若要在參議院通過彈劾方案，需要有3分之2議員的支持。

即使民主黨以些微優勢控制著參議院，他們需要至少17名共和黨人的支持才能給特朗普定罪。

拜登周一接受CNN訪問時明言，若特朗普的總統任期尚未結束，相信彈劾審訊結果將會改變。不過，由於特朗普已離任總統，共和黨人普遍反對彈劾特朗普，預料參議院難以取得足夠票數通過彈劾，成功把他定罪的機會很低。

多名議員收死亡威脅 國民警衛軍國會外戒備 【下一頁】

根據美國憲法，若美國現任總統遭彈劾，將會安排最高法院首席大法官主持彈劾審訊，但由於特朗普已卸任總統，其第2次的彈劾審訊將安排參議員主持。消息人士指，當中擔任參議員任期最長的民主黨人、現年80歲的萊希（Patrick Leahy）將會主持審判，另有9名民主黨人將擔任當檢察官角色，負責檢控特朗普。

責任編輯：郭麗明

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