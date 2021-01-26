【地產科技】2021地產科技3大方向發展　減排減碳數碼化

▲ 2021年疫情科技將會持續火熱，而減排、減碳等環保議題亦是地產科技大趨勢。

科技改變世界已是不爭的事實，特別是去年新冠疫情爆發，科技除了讓不同產業公司持續運作、發展，更開啟不少商機，地產企業亦不例外。

信和集團創新部創新聯席董事楊孟璋，主力物色各種地產科技（PropTech）創新技術，預料今年，地產業界對減排、減碳及數碼化等技術的渴求仍然熱切。

>>>【東京奧運】東京奧運官方Twitter突消失 竟是「生日日期」惹的禍？

>>>【WhatsApp大遷徙】Telegram月內暴增2500萬用戶、Signal增750萬

信和集團於2018年成立信和創意研發室（Sino Inno Lab），並邀得楊孟璋加盟，擔任創新部創新聯席董事，致力尋覓本地以至海外地產科技（PropTech）的創新技術，並培育有潛質的創科公司，將技術引入集團旗下物業使用。

楊孟璋表示，創意研發室成立年期雖短，但已經物色及研究超過400個不同的科技，當中已經將70多種技術轉化及應用至集團旗下的不同樓宇物業當中。

環境清潔技術大熱

2020年環球新冠疫情爆發，眾多行業大受衝擊。楊孟璋表示，疫情該改變了大眾的使用習慣，而地產以及物業科技亦要跟上大時代步伐，展望2021年，疫情科技將仍然火熱。

▲ 信和集團創新部創新聯席董事楊孟璋表示，環保及可持續發展為大勢所趨，預計今年地產科技將聚焦減排、節省能源消耗以及各種數碼化應用。（受訪者提供圖片）

楊孟璋指出，2020年疫情關係，就衍生出健康相關的科技技術項目。「例如空氣清新、環境清潔以及個人安全相關的技術。」他解釋，疫情令大眾對空氣、環境清潔的要求大大提高，住戶以及物業管理對空氣清新技術，以及環境清潔、殺菌噴劑等配套的需求都非常大。

由於疫情下，大眾若暴露在外，或對人產生安全風險。「而新式的機器人就可以代替人類，做到巡邏及數據收集等工作，減低人們暴露在外，感染病毒的風險。」他透露，同事在2020年就揀選合適且合乎經濟效益的技術，如使用辦公室專用的過濾器及空氣清新機，幫助物業等場所殺菌及清潔工作。

此外，楊孟璋亦透露，去年就應用新式機器人「temi」到商場等物業巡邏任務上。「該機器人及就有感應器，在商場、辦公大樓巡邏時，可收集空氣質素數據，並能加以分析。」他解釋，以往要分析環境的各種數據成本都較高，而現時用機器人完成就簡單得多。「下一步就是將資料加以分析，未來能幫助改善環境，目前已經在進行當中。」

▲ Dr Temi為一機器人，可連接智能磅、溫度計、血壓計和血氧計四款不同的IoT設備，能提供八種不同指標的檢測，包括體重、身高體重指數、體脂、骨量、血氧飽和度、血壓和心率。（受訪者提供圖片）

3大技術發展趨勢

來到2021年，楊孟璋預料，地產科技方面，會有3大方面趨勢：

一）減排及節省能源消耗技術；

二）環保及可持續物料及技術；

三）數碼化技術；

楊孟璋解釋，環保及可持續發展乃發展趨勢，各種減少排放以及減少能源消耗的技術方案將會在今年繼續發展。其次，要達至可持續發展的標準，必須要在環境、物料方面取得認證，信和集團亦開始與初創公司合作，要符合環保認證，就必須借助科技幫助。「而數碼化的物業管理、建築等都將是今年行業發展趨勢。」

楊孟璋亦特別提到，隨著5G網絡技術逐步成熟，集團未來的各種新樓盤及物業都會加入IoT（物聯網）及支援5G網絡的元素。「為求讓用戶提供節省能源以及更佳的服務。」

>>>【WhatsApp官方回應】WhatsApp政策更新Q&A 多番強調不會影響用戶私隱

記者：李彥煒