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【新股IPO】微創心通醫療2160招股首日　孖展暫錄逾104億、超購40.7倍

新股IPO 15:28 2021/01/26

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【新股IPO】微創心通醫療2160孖展

微創醫療 （00853） 旗下微創心通醫療科技 （新上市編號︰02160） 招股第一日，綜合多家券商統計數據，微創心通醫療暫錄孖展104.8億元，意味微創心通醫療孖展超額認購40.7倍。其中，富途借出52億元、華泰借出20億元、華盛證券借出孖展15億元、輝立借出5.94愈元、方德證券借出8億元。

中金料微創心通醫療明年可錄得盈利【下一頁】

同期招股的醫藥股、分銷保濟丸的健倍苗苗都值得睇下【下一頁】

圖看微創心通醫療招股詳情

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微創心通醫療招股詳情及集資用途【下一頁】

微創心通醫療於26日至29日（周二至五）招股，計劃發行2.056億股，集資最多25億，招股價介乎11.1元至12.2元，一手（1000股）入場費12323元，公司將於2月4日掛牌。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳華

港股 醫療科技 微創醫療（00853） IPO

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