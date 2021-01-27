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【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄346億、超購137倍

新股IPO 17:27 2021/01/27

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【新股IPO】微創心通醫療2160孖展

微創醫療 （00853） 旗下微創心通醫療科技 （新上市編號︰02160） 招股，綜合多家券商統計數據，微創心通醫療暫錄孖展346.7億元，意味微創心通醫療孖展超額認購134.8倍。其中，耀才借出80億元、富途借出75.6億元、信誠借出50億元、英皇借出35億元。

抽幾多手微創心通醫療先可以穩獲一手？【下一頁】

中金料微創心通醫療明年可錄得盈利【下一頁】

圖看微創心通醫療招股詳情

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微創心通醫療招股詳情及集資用途【下一頁】

微創心通醫療於26日至29日（周二至五）招股，計劃發行2.056億股，集資最多25億，招股價介乎11.1元至12.2元，一手（1000股）入場費12323元，公司將於2月4日掛牌。

同期招股的醫藥股、分銷保濟丸的健倍苗苗都值得睇下【下一頁】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳華

港股 醫療科技 微創醫療（00853） IPO

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