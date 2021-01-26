【新冠疫苗】歐盟擬收緊疫苗出口管制 反制藥廠交唔足貨

歐洲新冠肺炎疫情持續，在歐洲各國紛紛加快新冠疫苗接種速度之際，兩個生產新冠疫苗的藥廠皆宣佈，需要延遲交付新冠疫苗，引來歐盟不滿。歐盟警告，為反制牛津疫苗生產商阿斯利康（AstraZeneca）減少向歐洲供貨，或會收緊新冠疫苗出口規定。

歐盟健康及食品安全事務專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）表示，歐盟會採取一切必要手段保護公民。她警告將來所有在歐盟地區生產新冠疫苗的藥廠，在向其他國家出口疫苗前，必須先提早通知。

輝瑞獲澳洲批准接種 料2月底開始打新冠疫苗 【下一頁】

基里亞基季斯表示在周一（25日）和阿斯利康的會議上，歐盟要求對方提供一個疫苗運輸計劃。她對阿斯利康至今仍然未有充分解釋及欠缺透明度表示不滿，透露下次會議時間是當地時間周三（27日）。

阿斯利康上周知會歐盟由於生產問題，需要延遲交付。輝瑞（Pfizer）亦宣佈因比利時的工廠需要翻新，需要減慢向歐盟交付疫苗的速度。部分歐盟成員國已經放慢接種速度，有國家甚至威脅會採取法律手段。

歐盟促藥廠履約提供足夠新冠疫苗 否則採取法律行動 【下一頁】

因比利時工廠生產疫苗主要供給英國，所以英國亦一同受影響。英國政府表示現在疫苗生產商保持緊密的聯繫，政府發言人就表示，英國的供應量和預期交付的疫苗足以支持，政府在2月15日前為4個優先群組所有人士，接種首劑疫苗。

責任編輯：李俊儀

