香港建設提私有化提供套現良機 溢價高達 1.2 倍

由於新冠疫情以及中美不穩局勢影響傳統行業例如房地產行業，一些估值偏低、股價長期低迷、交投量不足的上市房企選擇提出私有化另覓出路。中國內地經營房地產的香港建設（控股）有限公司（190.HK）於1月17日宣佈以每股8.0港元私有化，溢價約128.6%。另外公司亦同時宣派第二次中期股息每股0.13港元以答謝股東支持。

根據公告，香港建設的私有化要約價格為每股8.0港元，較公告私有化意向停牌前交易日（1月12日）第二次中期股息除淨收市價每股3.5港元溢價約128.57%、是公告私有化意向停牌前90個交易日平均收市價4.0港元的兩倍。翻查資料，公司股價長期處於低迷狀態，股價自2016年開始從未超過8.0港元，此溢價水平相當吸引。其實香港建設交投一直偏低，股東出售股份亦相當困難，是次私有化正正方便股東套現離場。

大股東過去十年不斷增持公司股份以給予公司承諾及支持，惟未能改變股價下跌的趨勢。翻查資料，2020年，公司1月份回購約390萬股，最高收市價7.52港元，其後截至7月份最後一次回購止總回購量只有60萬股，當時收市價為4.87港元，股價隨後滑落至3.50至3.70港元區間。現距離達到上市公司最低公眾持股量規定前的餘量上限僅有0.24%，大股東透過增持公司股份或公司回購來支持股價的機會渺茫。

宣派第二次中期股息每股13港仙

此外，公司管理層為答謝股東長期支持，決定宣派第二次中期股息每股13港仙，來代替2020年度的末期股息。而該第二次中期股息，既不會自私有化作價8.0港元扣除，也不會成為私有化的條件。

每股資產淨值一直處於重大折讓

股價低迷，令香港建設過去五年每股資產淨值一直處於重大折讓，其中概無大股東收購公司股份及公司回購股份的2020年7月6日至該私有化公告期間的折讓高達80.70%至85.69%。以目前私有化作價8.0港元計算，每股資產淨值（扣除2020年中期股息及第二次中期股息）較2020年6月底僅折讓約67.40%，與另一成功私有化的地產股聯合地產去年股價與每股資產淨值折讓率66.32%相若。

受中美局勢不穩及疫情拖累 業務承受巨大壓力

經營業績不佳容易股價造成壓力。受中美局勢不穩及疫情拖累，內地的物業開發及投資業務承受巨大壓力。香港建設早前公佈2020年中期業績，純利錄得6,520萬港元，同比下跌68%，新簽租賃表現未如理想，部分租戶更拖欠租金。公司2020年上半年租金收益亦由1.9億港元下降13%至1.6億港元。預期房地產行業會受中美局勢不穩及疫情拖累持續面臨下行壓力。

連同第二次中期股息 股東可以每股8.13港元套現離場



是此私有化，公司給予高溢價水平，連同第二次中期股息，小股東可以每股8.13港元的吸引價格套現離場，再尋覓優質投資項目。

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