Android版Netflix更新　支援錄音室級數音效

▲ Netflix宣布為Android程式推出更新，提升用戶的聽覺體驗。

Netflix受惠於疫情，全球用戶已突破2億大關。為了吸引更多用戶，Netflix宣布為Android程式推出更新，提升用戶的聽覺體驗。Android版Netflix用戶更新程式後，將會支援xHE-AAC音頻解碼，即如同「錄音室質素」的聲效，支援更穩定的聲音輸出效果。

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據外國科技網站The Verge報道指，Netflix目前已確認已經升級Android版本，引入xHE-AAC音頻編碼。全新的xHE-AAC音頻解碼支援可變位元率，用戶使用Netflix觀看影片時，在較快的連線環境下，可獲得更佳的音質。

同時，Netflix也更新動態音量控制能力，程式會自動平衡高低音量的差異，如在影片在刺激緊張的追逐戲後緊接文戲時，聲量會自然改變過渡，用家無懼在被配樂轟炸後，聽不清楚角色的對白，而且又可避免出現爆音的情況。

Android用戶現時將會陸續收到程式更新的通知。值得一提的是，xHE-AAC解碼僅支援Android 9 Pie或以上的系統。

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責任編輯：曾曉汶