  • 20°C
香港時間 : 2021126日 (二) 11:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Android版Netflix更新　支援錄音室級數音效

科技 11:24 2021/01/26

分享：

Netflix宣布為Android程式推出更新，提升用戶的聽覺體驗。

Netflix受惠於疫情，全球用戶已突破2億大關。為了吸引更多用戶，Netflix宣布為Android程式推出更新，提升用戶的聽覺體驗。Android版Netflix用戶更新程式後，將會支援xHE-AAC音頻解碼，即如同「錄音室質素」的聲效，支援更穩定的聲音輸出效果。

【英國疫情新常態】數碼娛樂市場增長　帶動英國去年娛樂產業收入創新高

傳Netflix將支援AirPods Pro空間音效功能　提升影片觀看體驗

據外國科技網站The Verge報道指，Netflix目前已確認已經升級Android版本，引入xHE-AAC音頻編碼。全新的xHE-AAC音頻解碼支援可變位元率，用戶使用Netflix觀看影片時，在較快的連線環境下，可獲得更佳的音質。

同時，Netflix也更新動態音量控制能力，程式會自動平衡高低音量的差異，如在影片在刺激緊張的追逐戲後緊接文戲時，聲量會自然改變過渡，用家無懼在被配樂轟炸後，聽不清楚角色的對白，而且又可避免出現爆音的情況。

Android用戶現時將會陸續收到程式更新的通知。值得一提的是，xHE-AAC解碼僅支援Android 9 Pie或以上的系統。

【Netflix劇集】宅在家看劇集　港人愛看驚悚片《今際之國的闖關者》、《Sweet Home》？

責任編輯：曾曉汶

相關文章

Google調整搜尋演算法　2020年盜版網站流量下降
2021/01/06
Google調整搜尋演算法　2020年盜版網站流量下降
2020年全球熱門影音娛樂App　抖音最吸金、YouTube第二
2020/12/28
2020年全球熱門影音娛樂App　抖音最吸金、YouTube第二
Netflix為Android版本加入新功能　可將節目當 Podcast收聽
2020/12/19
Netflix為Android版本加入新功能　可將節目當 Podcast收聽
韓國將實施新規例　規定Netflix、Google提供穩定網絡服務　
2020/12/07
韓國將實施新規例　規定Netflix、Google提供穩定網絡服務　
Netflix 疫情 編輯 Android

下一篇文章

【東京奧運】東京奧運官方Twitter突消失　竟是「生日日期」惹的禍？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G手機】英手機品牌推5G滑蓋鍵盤手機　約售7720港元 （有片）
【5G手機】英手機品牌推5G滑蓋鍵盤手機　約售7720港元 （有片）
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【晶片大戰】内地手機晶片市佔率排行　聯發科佔31.7%排名第一
【晶片大戰】内地手機晶片市佔率排行　聯發科佔31.7%排名第一
【WhatsApp更新】Android版WhatsApp更新後　將不能再使用Google相機快捷分享功能
【WhatsApp更新】Android版WhatsApp更新後　將不能再使用Google相機快捷分享功能
【WhatsApp官方回應】WhatsApp政策更新Q&A　多番強調不會影響用戶私隱
【WhatsApp官方回應】WhatsApp政策更新Q&A　多番強調不會影響用戶私隱
【每日焦點】WhatsApp政策更新回應　蘋果認iPhone 12或影響心臟起搏器
【每日焦點】WhatsApp政策更新回應　蘋果認iPhone 12或影響心臟起搏器