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【大行點睇】第二財季增長符合預期 野村上調新東方目標價

股樓投資 12:47 2021/01/26

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野村發表報告指，維持新東方（09901）的「買入」評級，並將目標價由1,720元上調至1,740元，以反映集團在港雙重上市後的已發行股本及所持現金。新東方在線（01797）的估值由57億美元降至45億美元，料集團在未來三至六個月的表現會跑贏同業。

【大行點睇】明年新業務價值未能返回2019年水平 高盛仍大幅提高友邦目標價  詳情請看[下一頁]

新東方現升0.7%，報1,348元，成交5186萬元；新東方在線現跌5.4%，報24.6, 成交1.5億元。

野村表示，新東方於2021財年第二季的收入按年增13%至8.88億美元，符合該行及市場預期。而集團指引第三財季的收入增長19%至24%，較市場預期的24%為低。該行估計其K12業務收入增長會加快至按年升30%，而第三財季海外業務收入的按年跌幅則會收窄至15%。

 

該行又指，新東方線下業務暫停是更大的問題。受疫情影響，包括北京及上海等逾20個內地城市發布官方公告要求所有學校暫停線下營運，此已在集團保守的指引中反映。若學校未能在3月後重啟營運，野村相信集團線下業務的復甦會進一步推遲。

【大行點睇】里昂上調物管股目標價　追落後推薦四大股份  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

新東方—S（09901）
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