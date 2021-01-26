投資邏輯有望轉向「基本面驅動」

2021年1月18日，國家統計局最新數據顯示，2020年四季度中國經濟增速為6.5%，推動全年經濟增速修復至2.3%。這一超出市場預期的總量性增速，配合多維度的結構性改善，標誌着中國經濟的內循環已經基本回歸疫情前的運轉常態。從金融視角來看，2021年的投資邏輯有望從「流動性驅動」轉向「基本面驅動」。對於人民幣資產而言，2021年風險類資產有望跑贏避險類資產，其中對接周期性的部分料將在上半年表現出眾，而對接成長性的部分在下半年或值得長期布局。

中國經濟基本康復

在總量層面，2020年四季度中國經濟的實際同比增速為6.5%，較三季度抬升1.6個百分點。基於此，全年經濟增速修復至2.3%，料將使中國位列2020年全球主要經濟體增速之首。在結構層面，一方面，12月份規模以上工業增加值同比實際增長7.3%，升至2019年3月以來的峰值，標誌着供應鏈的修復基本完成，有望在全球疫情回潮的背景下維持供給側的出口優勢。另一方面，四季度社會消費品零售同比增長4.6%，較三季度提升3.7個百分點，表明需求側的修復正在逐步擺脫上半年相對滯後的狀態。在民生層面，得益於2020年「六穩」「六保」政策的支持，單位GDP增速對就業、民生的托底作用有所加強。12月份全國城鎮調查失業率為5.2%，與去年同期相等，全年城鎮新增就業1186萬人，超過了2017年至2019年疫前常態下的年均增長目標，表明疫情對社會民生的衝擊正在加速褪去。

投資邏輯因時而變

從經濟看金融，由於中國經濟率先從疫情中「康復」，2021年人民幣資產的投資邏輯或將「與眾不同」。有別於全球疫情時期的「流動性驅動」，2021年隨着中國經濟運行和經濟政策的逐步正常化，人民幣資產的投資邏輯或將切換為「基本面驅動」。2021年中國經濟增速有望先衝高、後回歸長期中樞。同時，作為「雙循環」和「十四五」的開局之年，新一輪的改革紅利有望在下半年開始落地釋放，而在監管新政策進行正本清源之後，數字經濟的創新步伐有望在正軌上再度提速。因此，2021年上半年，以經濟「深蹲起跳」為主綫，人民幣資產中對接周期性的部分將有更好的表現；下半年，以改革紅利、數字經濟為主綫，富含成長性的部分預計將更具長期布局的潛力。總體而言，2021年人民幣資產中的風險類資產有望跑贏避險類資產，國際資本對中國市場的長期青睞有望進一步鞏固。