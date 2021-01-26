【炒過籠？】警惕新能源車浮誇炒作　官媒批過度宣傳忽悠股民

新能源車板塊炒到癲，日前恒大汽車（00708）向幾名投資者配股，集資260億元，刺激股價最多漲67%，更不用說，在美上市的蔚來汽車（NIO）、小鵬汽車（XPEV）市值被炒至過千億。

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結果，官媒終於發表文章，似乎要為市場降溫。新華社評論文章先引述廣汽集團（02238）旗下埃安宣傳其快充電池和超長續航的案例。

受消息刺激，廣汽A股漲停，H股則暴漲近30%。然而一輪炒作後，損手的投資者卻感覺「被忽悠」，種種爭議來自公司過度宣傳，須警惕炒作歪風隱現。

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不過，官媒最後還是肯定新能源車產業對中國經濟的貢獻。近年來，汽車行業因此迎來新機遇，傳統汽車行業加速邁向電動化、網聯化、智能化、共享化發展階段。

而且，相比歐美傳統車企，中國在整車技術、控制系統、內飾工藝等方面仍有一定差距。「中國車企的爬坡躍升之路仍路漫且長，仰望星空更要腳踏實地。」

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記者：林衛