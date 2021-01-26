【基金換馬】興全合潤基金過去一年賺近八成　明星基金大手增持金融股

去年股市大牛，不少國內基金均能大賺，今年有的繼續「抱團」固守新經濟陣地，但有些基金則轉移目標，希望守住勝果。據內地報道，過去一年回報近八成的興全合潤基金披露了最新持股情況，顯示基金大幅提升金融板塊的比重。

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資料顯示，基金由明星基金經理謝治宇管理，截至1月21日基金規模達241.7億元人民幣，較去年底增長17.4%，股票倉位為88.28%，比去年底提升2.07個百分點。

其中，金融業佔基金資產淨值比例為13.55%，比去年底大幅增加8.74個百分點。參考十大持股會發現，興業銀行（滬：601166）上榜，相信是金融股倉位大幅增加的原因。反而，去年飛天的光伏龍頭隆基股份（滬：601012）則跌出了十大持股。

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之前，興業銀行公布2020年業績快報，全年營業收入2,031.4億元人民幣，按年升12%，淨利潤增1.2%至666.3億元人民幣。

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記者：林衛