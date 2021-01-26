[騰訊700] 騰訊增持百奧家庭互動至12% 後者半日大升四成

騰訊(00700)加碼投資遊戲領域，入主另一本港上市網遊股百奧家庭互動(02100)。百奧公布，騰訊向其他股東收購約3.26億股，令持股升至約12％，成為該集團主要股東。該集團預期收購事項不會對營運造成任何重大不利影響。百奧半日炒上40%收報2.2元。昨日大升的騰訊則回吐6%收報717.5元。

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百奥家庭為廣州網遊開發商，早於去年，騰訊便已入股對方旗下動漫公司。截至去年第三季，百奥活躍用户和付費用户分別是1330萬名和160萬名。百奧去年11月亦公布，在日本推出角色扮演遊戲《食物語》。

而在日前，騰訊亦收購了加拿大遊戲開發商Klei Entertainment。

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