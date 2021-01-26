【新冠疫苗】料最快2月底接種BioNTech 林鄭：已向中央提出引入「國藥」疫苗來港

港府日前宣布，認可復星醫藥／德國藥廠BioNTech的新冠疫苖在香港作緊急使用，簡稱「復必泰TM」，料首批100萬劑疫苗最快2月底到港，可供50萬人接種。林鄭今日（26日）出席行政會議前表示，已向中央提出要求，冀為香港提供「國藥」疫苗，強調有關疫苗到港核准法律框架。

食衞局認可復星／BioNTech新冠疫苗 在香港作緊急使用：【下一頁】

她指，現時本港已向3間藥廠訂購疫苗，BioNTech供應有待2月下旬從德國運送抵港、英國阿斯利康疫苗則等待下半年才能供應、料興疫苗現時尚欠缺數據資料。故她透露於8至10日前向中央提出要求，分配由內地研發及製造的疫苗供應予港人，同時指港府正洽商第四間疫苗研發公司。

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責任編輯：潘曉豐