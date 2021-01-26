▲ 【台灣疫情】台積電TSM因疫情隔離多名工人 曾到桃園醫院者禁入工廠

台積電（美：TSM）因疫情隔離多名工人。台積電昨日公布，曾到部立桃園醫院就醫、看診、陪病及探病，或於該期間密切接觸上述人士，需自我隔離兩周，並被禁止進入工廠。暫未知受影響員工數目。

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部立桃園醫院群組案擴大，台灣防疫中心24日宣布，6日到19日部桃相關接觸者，即日起居家隔離14天，預計涉及近5000人，隔離期滿將採檢，並進行7天自主健康管理。

根據台積電內部公告，即日起，員工與持有長期工作證廠商如在1月6日到1月19日期間，曾到部立桃園醫院就醫、看診、陪病及探病，或在期間密切接觸上述人士，將停止入廠權限。

此外，台積電也提醒員工避免與非特定對象面對面接觸及避免進出醫療院所；減少來賓或訪客進入台積公司，盡量採取線上或遠端會議模式。

台積電也建議減少員工參加外部教育訓練或商業、學術性的交流活動；避免參加室內外大型群聚性活動、取消非必要性的聚會與活動等。

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編輯：吳敏芳

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