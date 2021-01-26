【第四波疫情】三大考慮因素 林鄭稱或有新一輪強制封區檢測惟須保密

日前港府將部分佐敦範圍列為「指定區域」進行強制檢測，行政長官林鄭月娥今日（26日）出席行政會議前表示，是次行動共有7,000名居民檢測，當中發現13個確診個案，並將會視乎情況再安排第二次檢測。她透露未來會繼續做相關工作，提出三大考慮因素而決定是否封區進行檢測，料範圍或縮小到一條街或幾幢相連大廈等，繼而再壓縮封區時間。她指，稍後會公布其他指定區域，惟未能透露有關地點及詳情，只提及當局會有三大考慮因素，才作出相關決定。

三大考慮因素：

全港性：全港任何一幢大廈若出現兩宗不相關確診個案發生或樣本污水檢測出現陽性樣本結果，整幢大廈須接受強制檢測。

指定區域：若於該範圍的大廈出現一宗或以上確診個案或樣本污水檢測出現陽性樣本結果，整幢大廈須接受強制檢測。

受限區域：不論確診個案數字的多少，整個範圍均於限定時間內接受強制檢測，惟所有居民不得離開住所及該範圍，限制人員流動。

她承認，是行行動有3項有待改善之處。一是公布時間，是次居民因事先收到消息而提早離開居住，未有進行檢測。二是縮小受限區域的檢測，因是次封鎖範圍較大，涉及多個部門及3間化驗所參與，故保密難度提高，未來會考慮以一條街作檢測範圍，以「打散」個案來跟進。三是進一步縮短市民禁足時間，包括縮短化驗時間。

過去周未，她形容佐敦封區檢測行動順暢有序及有成效，獲得專家的認同，又指行動維持44小時，較目標快了4小時，而持有無染疫證明的居民於24日下午6時已可先離開，故實際封區時間只有38小時。

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責任編輯：潘曉豐