【特朗普卸任】於佛州設前總統辦公室 外界猜不再參選

前美國總統特朗普於上周卸任後,外界一直關注特朗普的未來動向。特朗普周一於佛羅里達州設置前總統辦公室。此舉令人猜測特朗普是否不會於2024年的美國大選再度參選,而特朗普的顧問至今尚未正式表態。

根據新聞稿的內容,前總統辦公室會處理特朗普的書信、公開聲明及官方活動等。

伊萬卡據報於佛羅里達州參選 疑嚇窒現任參議員魯比奧

特朗普上周五在佛羅里達州海湖莊園享用晚餐時,被《華盛頓觀察家報》記者追問未來計劃。特朗普僅回應指:

「我們將會做些事,但不是現在。」

(We’ll do something, but not just yet.)