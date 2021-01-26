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【特朗普卸任】於佛州設前總統辦公室 外界猜不再參選

環球政治 10:40 2021/01/26

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【特朗普卸任】於佛州設前總統辦公室 外界猜不再參選

前美國總統特朗普於上周卸任後，外界一直關注特朗普的未來動向。特朗普周一於佛羅里達州設置前總統辦公室。此舉令人猜測特朗普是否不會於2024年的美國大選再度參選，而特朗普的顧問至今尚未正式表態。

根據新聞稿的內容，前總統辦公室會處理特朗普的書信、公開聲明及官方活動等。

伊萬卡據報於佛羅里達州參選 疑嚇窒現任參議員魯比奧 【下一頁】

特朗普上周五在佛羅里達州海湖莊園享用晚餐時，被《華盛頓觀察家報》記者追問未來計劃。特朗普僅回應指：

「我們將會做些事，但不是現在。」

（We’ll do something, but not just yet.）

《華盛頓郵報》早前報道指，特朗普卸任後除了積極研究如何保持政治影響力及籌組新政黨的事，他更計劃要將背叛自己的共和黨人拉下馬。

特朗普面臨參議院彈劾 擬報復共和黨「叛徒」  【下一頁】

報道指，特朗普的目標有多名共和黨人，包括投票贊成彈劾的共和黨第三資深眾議員切尼（Liz Cheney）、佐治亞州州長肯普（Brian Kemp）、反對有關選舉欺詐的主張或批評特朗普煽動國會暴亂的人。

責任編輯：林嘉莉

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